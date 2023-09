“Aumentos da energia e dos preços dos alimentos excederam a inflação geral”, diz o INE alemão. Os preços dos produtos energéticos subiram para 8,3% em agosto, um valor que compara com os 5,7% de agosto do ano passado.

A inflação alemã manteve-se nos 6,1% no mês de agosto quando comparado com o período homólogo, mas desceu muito ligeiramente face a julho, quando a taxa estava nos 6,2%.

“A taxa de inflação mantém-se em níveis elevados”, apontou Ruth Brand, presidente do órgão estatístico. “Os aumentos da energia e dos preços dos alimentos excederam a inflação geral e mantiveram a inflação elevada”, continua no seu comentário.

A inflação subjacente, por sua vez, ficou inalterada nos 5,5%.

Mas, apesar da ligeira descida e estagnação, a inflação da maior economia europeia está bastante longe da meta de 2% definida pelo Banco Central Europeu.

Os preços dos produtos energéticos subiram para 8,3% em agosto, um valor que compara com os 5,7% de agosto do ano passado. “A eletricidade, em particular, custou substancialmente mais em agosto de 2023 (+16,6%) ano após ano”, lê-se no relatório do Destatis.

Também os preços dos combustíveis subiram 3,7% e os preços do gás natural em 2,2% quando comparado com o período homólogo. Os preços ao consumidor subiram 0,3% em agosto, ao mesmo ritmo de julho.

O órgão estatístico alemão aponta que os preços dos bens subiram 7,1%, regressando aos aumentos após se fixaram nos 7% em julho, e o preços dos alimentos subiu 9%, uma desaceleração quando comparado com o acréscimo de 11% do mês anterior.

Já nos serviços, a inflação desceu para 5,1% em agosto, resultando do bilhete de nove euros lançado o ano passado e que termina já em setembro.