Inflação causa maior queda salarial das últimas duas décadas no Reino Unido

Os britânicos estão a sofrer o maior corte salarial em mais de duas décadas, devido à subida da inflação. Com a subida exorbitante nos preços de produtos como os alimentares e na energia, o salário real dos cidadãos está a derrapar como não se via desde 2001, segundo relata hoje a página online da “CNN”, que cita as estatísticas divulgadas hoje pelo Instituto de Estatística do Reino Unido (ONS).

O salário real – que leva em consideração as variações nos preços dos produtos – caiu 2,8% entre os meses de março e maio, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Esta é a maior derrapagem de sempre desde que o referido instituto começar a registar estes dados.

Os dados foram divulgados no mesmo dia em que o Eurostat fez saber que a inflação na zona euro atingiu os 8,6% em junho e que Portugal ultrapassou mesmo esse valor, chegando aos 9%.

De recordar que o chefe de governo britânico, Boris Johnson, se demitiu no início do mês, depois de uma série de escândalos que vieram a público. O sucessor no cargo ainda não foi decidido.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia que o aumento da taxa de inflação tem sido tendência por todo o mundo e a Grã-Bretanha não foge à regra. O Índice de Preços no Consumidor (IPC) em 9,1% no mês de maio, um valor que não havia sido visto nos últimos 40 anos e que fez do Reino Unido o país mais afetado dos que compõem o G7.