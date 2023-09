Inflação/Crise: Governo aguarda BCE e considera que privilegia medidas com despesa temporária

O Governo aguarda as decisões do Banco Central Europeu (BCE) sobre juros e afirma-se atento à evolução da conjuntura económica, considerando que a maioria das medidas anti-inflação já tomadas tem apenas efeitos temporários na despesa. Estas posições foram transmitidas pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa, no final do Conselho […]

7 Setembro 2023, 13h58