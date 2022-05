O setor imobiliário na região não esteve imune à pandemia e ao contexto internacional de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que agravou a inflação na região. Em março deste ano, a inflação na Madeira era de 5%, valor mais elevado desde abril de 2013, tendo o setor da habitação registado um aumento de 2,9%, segundo os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Uma das consequências da pandemia no setor foi um aumento da procura do mercado estrangeiro na região: “Esta situação da pandemia tem sido controlada aqui na região. Tal se refletiu numa grande procura e num grande interesse por parte do mercado estrangeiro em querer investir cá na região”, partilha o gerente da agência imobiliária Global Team Work (GTW), Alexis Fernandes, com o Económico Madeira, acrescentando que, atualmente, os mercados que mais se destacam são os mercados alemão, inglês, holandês e francês.

