Segundo dados da empresa Kantar a inflação dos preços do supermercado no Reino Unido desceram para 16,5% em junho. Os preços dos ovos, batatas congelas e molhos para cozinhar foram os que subiram mais rapidamente.

20 Junho 2023, 12h10

A inflação britânica nos supermercados registou uma ligeira descida em junho, pelo terceiro mês consecutivo, tendo atingido o valor de 16,5% em junho, face aos 17,2% registados em maio, segundo dados da empresa Kantar.

Esta redução vai aliviar a pressão que os britânicos sentem, visto que já se encontram desgastados perante a crise e o elevado custo de vida.

Segundo os dados da Kantar, os preços que subiram mais rapidamente foram os dos ovos, dos molhos para cozinhar e das batatas congeladas.

Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, fez a promessa de reduzir a inflação para metade em 2023, mas tem sido difícil de realizar perante a constante inflação do preço dos alimentos.

Fraser McKevitt, chefe de retalho e perceção de consumo da Kantar, afirma que “esta é a menor taxa de inflação nos preços de supermercado que vemos em 2023, mas será uma alívio para os compradores e retalhistas”, mesmo com esta descida este é o sexto maior índice mensal.

As famílias do Reino Unido estão a mudar os seus comportamentos nas compras de forma a reduzirem os custos. Tendencialmente estão a optar por produtos de marca branca, preparam pratos mais simples, com menos ingredientes e utilizam cada vez mais o microondas.

Em abril, o Reino Unido registou uma taxa de inflação de 8,7%, sendo que os preços da alimentação e bebidas não alcoólicas cresceram 19% no último ano. Na quarta-feira vão ser divulgados os dados da inflação do país no mês de maio.