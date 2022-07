Menos de dois meses depois da votação e aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2022, em que defendeu que o movimento de subida generalizada dos preços era temporário, o que motivou a crítica acesa dos partidos da oposição, o primeiro-ministro, António Costa, veio reconhecer, no debate sobre o Estado da Nação, que, afinal, “o efeito da inflação será mais duradouro do que o inicialmente previsto”.

E que, apesar dos feitos do Governo elencados e dos indicadores positivos – como o crescimento económico e a evolução da taxa de desemprego –, o país está pior.

