A crescente pressão do mercado sobre os retalhistas está a fazer baixar as margens no comércio eletrónico e pontos de venda, ao mesmo tempo que aumenta a necessidade de inovação empresarial, economias de escala e investimento para proteger o negócio no futuro.

26 Junho 2023, 11h03

A inflação e a crescente sensibilidade dos consumidores aos preços e às promoções foram os temas que dominaram o panorama da indústria alimentar europeia em 2022. No ano passado, o setor registou a maior queda das margens em cinco anos e o volume de negócios na Europa caiu 7,1%, principalmente devido à inflação.

Estas são algumas das principais conclusões do estudo ‘Living with and Responding to Uncertainty: The State of Grocery Retail 2023’, elaborado pela McKinsey & Company e pela EuroCommerce, que analisa as principais tendências que irão moldar o sector alimentar nos próximos anos. O estudo baseia-se nos resultados de entrevistas realizadas a 50 CEO’s de empresas do sector alimentar na Europa e num inquérito a mais de 12 mil consumidores em onze países europeus.

De acordo com os resultados, divulgados em comunicado, o sector enfrenta o ano de 2023 com prudência, esperando que os volumes do retalho se mantenham estáveis ao longo do ano, apesar de se esperar que 53% dos consumidores na Europa planeiem poupar mais dinheiro nos seus cabazes de compras. A pressão sobre as margens continua a ser uma das principais preocupações do setor, com 88% dos gestores europeus a referirem esta questão como predominante nos próximos meses. À medida que a pressão do mercado aumenta, a análise aponta para uma necessidade crescente de inovação empresarial, economias de escala e investimento para proteger o futuro do negócio.

Para Ana Paula Guimarães, sócia da McKinsey & Company, citada pelo comunicado, “proteger os consumidores da inflação e do aumento dos custos da energia tem sido um grande desafio para os retalhistas e grossistas na Europa, aumentando a pressão sobre margens já relativamente comprimidas”.

Além da análise económica, o estudo identifica algumas das principais tendências de consumo que irão moldar o setor este ano, como as medidas de poupança que a maioria dos consumidores planeia tomar, uma homogeneização dos hábitos de compra entre famílias de alto e baixo rendimento e o crescimento da marca própria. De facto, a quota de marcas próprias aumentou em média 1,9% em toda a Europa. Em 2023, à medida que os consumidores planeiam reduzir ainda mais os seus gastos, 53% afirmam que desejam poupar dinheiro em alimentos e 36% dizem que pretendem comprar mais marcas próprias do que em 2022. Mesmo que as condições de mercado melhorem, os consumidores podem continuar a comprar marcas próprias, visto que 84% dos inquiridos afirmam que a qualidade das marcas próprias é semelhante ou superior à qualidade dos produtos de marca. Uma maior capacidade de marcas próprias ajudará os retalhistas a manterem-se atrativos enquanto os consumidores reduzem os gastos e durante o subsequente período de recuperação. De acordo com o estudo, 60% dos executivos afirmam que tentarão diferenciar a sua própria marca acima das marcas de terceiros em 2023.

Outra questão fundamental abordada pelo estudo é a sustentabilidade. Nesta área, a análise observa que o setor continuará a intensificar os seus esforços para acelerar a descarbonização, uma vez que os retalhistas têm um papel fundamental a desempenhar no trabalho com fornecedores e consumidores para abordar as emissões de âmbito 3, ou seja, aquelas que não são geradas diretamente pelos retalhistas ou pelos seus fornecedores de energia (que representam cerca de 90% de todas as emissões).

“As empresas do setor alimentar têm de cumprir os seus compromissos e investir na sustentabilidade para garantir a competitividade futura da indústria a nível europeu. Um compromisso com a sustentabilidade a médio e longo prazo reduzirá o impacto da volatilidade dos preços da energia e promoverá cadeias de valor mais resilientes e sustentáveis”, afirma Ignacio Marcos, sócio sénior da McKinsey & Company que lidera a área de sustentabilidade em Consumo.

A circularidade e a procura de novos modelos de negócio “verdes” são outras tendências fundamentais para a indústria alimentar, que enfrenta, entre outros desafios, o de reduzir o desperdício alimentar. “Com novas estratégias de abastecimento e a promoção da inovação, melhorias na gestão da cadeia de abastecimento e a implementação de modelos circulares, obter-se-iam grandes benefícios em termos de uma melhor gestão alimentar com impacto social, económico e ambiental”, acrescenta Ignacio Marcos.

Por outro lado, o estudo alerta para os atrasos no progresso da digitalização e do investimento em tecnologia, devido à mudança de foco para estratégias de curto prazo em 2022. Prevendo-se que o crescimento do e-commerce seja moderado, o estudo aponta que um dos maiores desafios será aumentar a rentabilidade do canal digital. Conforme detalhado no estudo, os pure players online cresceram mais rápido do que a inflação em 2022 e alguns alcançaram rentabilidade. Por outro lado, a entrega de comida ao domicílio está a crescer mais rapidamente do que o comércio eletrónico em valor e penetração no mercado, e é possível que alguns operadores atinjam o ponto de equilíbrio em 2023.

No que diz respeito à tecnologia como uma das alavancas da competitividade e eficiência do setor, o estudo afirma que é provável que a automatização acelere, estimando em 45-55 mil milhões de euros o investimento adicional necessário em tecnologia até 2030 na Europa. No que diz respeito às tecnologias-chave para o setor, a análise avançada (AA) é considerada essencial pelo seu potencial para melhorar os resultados até um ponto percentual. Paralelamente, a IA generativa está a emergir como uma nova fronteira sobretudo para o marketing – por exemplo, apoiando a criação de conteúdo criativo e de mensagens personalizadas – e na interação com o cliente – por exemplo, com a melhoria da experiência com chatbots e assistentes virtuais.

“O nível de investimento necessário para os retalhistas do setor alimentar está a aumentar, colocando pressão adicional sobre a indústria. A pressão sobre as margens e o aumento do custo de capital vão fazer com que seja mais difícil os retalhistas alimentares financiarem esses investimentos.”, afirma Ana Paula Guimarães.