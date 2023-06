A inflação em Espanha recuou em junho para mínimos registados antes da guerra da Ucrânia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta quinta-feira.

29 Junho 2023, 09h42

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) homólogo abrandou para 1,9% em junho, quase um ponto e meio menos do que em maio, revela a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) do país vizinho, divulgada hoje.

O desempenho deve-se aos preços dos combustíveis, eletricidade e alimentação e bebidas não alcoólicas, cuja subida tem sido mais moderada este mês do que há um ano.

A taxa de inflação anual espanhola não atingia níveis de 2% desde o primeiro trimestre de 2021, altura em que se iniciou a subida, primeiro gradual, mas que se acentuou após a invasão da Ucrânia pela Rússia e levou o IPC geral a atingir uns 10,8% em julho de 2022.

De acordo com os dados hoje divulgados, a inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e os produtos energéticos, embora baixando duas décimas em junho face a maio, mantém-se elevada: 5,9% que comparam com 5,5% na mesma altura do ano passado.

O índice harmonizado dos preços no consumidor (IHPC), que permite comparações com os restantes países da União Europeia, recuou para 1,6%.