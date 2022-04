Inflação na zona euro aumenta para 7,5% em março

A taxa de inflação homóloga na zona euro fixou-se nos 7,5% no mês de março, um aumento de 1,6 pontos percentuais (p.p) em relação ao mês anterior, de acordo com uma estimativa rápida do gabinete de estatística da União Europeia, Eurostat, divulgado esta sexta-feira, 1 de abril.

Entre os principais componentes, a maior subida vai para a energia com as estimativas a apontarem um crescimento para os 44,7%, face aos 32,0% verificados no mês de fevereiro.

Seguem-se a alimentação, álcool e tabaco, todos com aumentos para os 5,0%, face aos 4,2% de fevereiro, os bens industriais não energéticos, que deverão fixar-se nos 3,4%, face aos 3,1% registados em fevereiro e os serviços, com uma ligeira subida para os 2,7%, face aos 2,5% de fevereiro.