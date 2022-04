Inflação no desporto atingiu valores máximos históricos em fevereiro

O Índice de Preços de Consumo (IPC) dos serviços recreativos e desportivos registou números históricos relativos a fevereiro, na Europa e nos Estados Unidos. Uma tendência que foge à subida mais moderada da inflação que se registou em anos anteriores no setor desportivo.

Segundo noticia o “Palco23“, o IPC fechou o segundo mês do ano com uma taxa de inflação de 4,1% no desporto. A subida mais acentuada dos últimos cinco anos e uma das mais altas desde que há registos (desde 1997), de acordo com o Eurostat.

Nos Estados Unidos, a inflação no setor foi ainda mais notória. Ficou fixada nos 7,1%, um registo recorde naquele país. Destaque para o equipamento desportivo, onde se registou uma subida dos preços de 8,6%.

Um aumento da inflação que vem na linha daquilo que tem sido registado nos vários setores, depois de a zona euro ter registado 7,2% em março, o que representa o valor mais elevado da história.

O Banco Central Europeu (BCE) anteviu em dezembro uma taxa de inflação média anual de 3,2% para o presente ano. Uma previsão que se alterou e está agora nos 5,1%, o que significaria a maior taxa de inflação desde 1991. O BCE apontou como o principal motivo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que está a levar a um aumento dos preços da energia e de muitas matérias primas.