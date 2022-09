Influência russa na Europa I: as eleições na Bulgária

A invasão da Ucrânia por parte da Rússia minou o frágil governo búlgaro pró-ocidental e, poucos meses depois das eleições de novembro de 2021, o país viu-se na necessidade de convocar eleições antecipadas, que decorrem este domingo, 2 de outubro.

Ali perto, há eleições na Bósnia-Herzegovina – com o mesmo ‘perigo russo’ à espreita. E no meio dos dois países, na Sérvia, uma nova aliança com o Kremlin colocou a entrada dos Balcãs Ocidentais na União Europeia (UE) num impasse que pode ser inultrapassável.

Na Bulgária, os dois principais grupos parlamentares – o partido reformador We Continue The Change e o partido de centro-direita GERB – não conseguiram colocar um fim na crise que se seguiu à invasão da Ucrânia. O primeiro-ministro, Kiril Petkov, não consegui impor ao seu Executivo o alinhamento com a UE em relação à Rússia.

O Kremlin cortou o fornecimento de gás à Bulgária em abril, depois de as autoridades búlgaras terem recusado pagar em rublo; o ministro da Defesa búlgaro foi demitido no início de março por se referir à guerra na Ucrânia como “uma operação militar especial”; a coligação do governo não se entendeu com o envio de armas para a Ucrânia (que acabou por não acontecer). E, por fim, o governo não conseguiu sobreviver.

Agora, os analistas antecipam um Parlamento mais fragmentado – o que pode aprofundar o impasse político que tem dominado a Bulgária – e uma maior presença de grupos nacionalistas e pró-Rússia. A influência russa é marcante no país desde sempre.

De qualquer modo, e segundo as sondagens, deverá ser o GERB, pró-europeu, a ganhar as eleições: o partido segue à frente das sondagens com 26% – nas eleições de novembro do ano passado, ficou em segundo lugar, com 22,7%.

Mas todos sabem que a volatilidade continuará a marcar o ambiente político búlgaro e um novo governo só terá alguma possibilidade de afirmação se resultar de uma coligação, muito improvável, dos dois maiores partidos do espectro político: o GERB e a coligação de Petkov.