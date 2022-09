Iniciativa Liberal apresenta medidas para o desenvolvimento da economia do norte da Madeira

A Iniciativa Liberal apresentou um conjunto de medidas para o desenvolvimento da zona norte da Madeira. O partido considera que o norte da região “não pode ser esquecido” e defende a criação da Agência Regional de Desenvolvimento do Norte da Madeira (ARDENOR).

A força partidária considera que é preciso criar condições para que as pessoas se instalem e se fixem no norte da Madeira.

“É imprescindível avançar o mais rapidamente possível para a cobertura total de todo o Norte em termos de banda larga”, considera o partido.

A Iniciativa Liberal apresentou um conjunto de medidas que têm como objetivo fixar a população nesta zona da Madeira e também para o incremento da economia local.

Uma das medidas passa pela criação da Agência Regional de Desenvolvimento do Norte da Madeira (ARDENOR), entidade que reuniria peritos de várias áreas, que teriam como função: desenvolver programas para atrair pessoas; estruturar ofertas; monitorizar atividade; formar agentes territoriais que constituam células de acolhimento encarregadas de informar, orientar e acompanhar projetos de recém-chegados; lançar concurso de ideias para que surjam novas maneiras de tornear a desertificação do Norte da Ilha da Madeira.

A força partidária defende a orçamentação de uma verba anual para a ARDENOR implementar uma série de medidas, tendo a atenção a possibilidade real de ativar apoios de fundos europeus.

Entre as medidas defendidas pela Iniciativa Liberal estão também: Implementação de benefícios fiscais; Taxa de IRS reduzida para famílias residentes; Redução do IRC em função dos postos de trabalho criados; Incentivos às empresas, em montante percentual a definir, correspondente ao investimento efetivado; Descontos diretos para as empresas com sede a Norte (v.g., tarifa de combustível reduzida); Transferência de serviços públicos (descentralização da administração pública regional); Reativação dos serviços de urgência e de atendimento médico; Incentivos à mobilidade geográfica (em particular de funcionários públicos); Fomentar a economia local (desburocratização do processo relativo à adaptação de imóveis devolutos ou desocupados a empreendimentos de índole turística, nomeadamente, unidades de turismo de habitação).

O partido quer também a criação de gabinetes técnicos locais de apoio: o agricultor e ao empresário para o acesso e aproveitamento de fundos comunitários; Gabinete técnico que potencie, acompanhe e implemente, pela submissão de candidaturas aos fundos comunitários, uma recuperação e adaptação dos imóveis históricos degradados, convertendo-os em polos de dinamização cultural, tendo em conta as necessidades específicas de cada lugar e sempre numa ótica cumulativa de incremento da economia local.

A Iniciativa Liberal reivindica a a descentralização da programação cultural regional por delegação organizacional às associações culturais do Norte, e apoio efetivo aos eventos culturais dinamizadores da economia local; Regime de tratamento preferencial (em termos regulamentares e fiscais) para investimentos destinados à recuperação de imóveis devolutos, tendo em vista o seu arrendamento; Com o tempo, verificar do interesse da criação de uma Secretaria Regional do Norte, tendo em vista a reintegração e adaptação de serviços, equipamentos e infraestruturas; Fazer uma inventariação e classificação exaustiva do património material e imaterial do Norte; Criar um sítio na Internet onde se anunciem e reúnam oportunidades de negócio.

Para o norte da Madeira o partido quer também; criar Centros de Acolhimento de Empresas onde estas se instalem durante algum tempo sem despesas (renda, net, apoio jurídico, comercial e técnico) durante, pelo menos, um ano; As empresas que prescindam da sua instalação nos Centros de Acolhimento podem candidatar-se a programas de apoio que contemplem salários, rendas, etc.; Isenção fiscal durante os primeiros três anos de actividade, podendo estes serem extensíveis até cinco anos, mediante apresentação de um plano que justifique este apoio. No final deste apoio os impostos sobem gradualmente até ao valor que é comum ser pago; Ecoturismo; Criação de uma Loja do Cidadão Móvel que mediante marcação estabeleça um plano de modo a que esteja sempre disponível para os habitantes desta região da Madeira.