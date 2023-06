IL dá conta de relatos sobre uma aparente retenção à validação das declarações de IRS que optam pela solicitação do benefício fiscal do IRS Jovem, havendo casos de declarações entregues há dois meses.

16 Junho 2023, 16h30

Numa pergunta dirigida ao ministro das Finanças, entregue no Parlamento nesta quarta-feira, a Iniciativa Liberal (IL) questiona Fernando Medina sobre atrasos nas validações e reembolsos do IRS, sentido principalmente pelos contribuintes que solicitam o benefício fiscal IRS Jovem, que prevê a isenção parcial dos rendimentos do trabalho dependente obtidos pela primeira vez depois de concluído um determinado ciclo de estudos.

No dia 18 de maio de 2023 as Finanças emitiram um comunicado a dar conta que tinham sido entregues 3,9 milhões de declarações de IRS, e que a Autoridade Tributária (AT) já tinha processado cerca de 2,9 milhões de declarações. Também informou que teria já reembolsado 1,8 mil milhões de euros, tendo efetuado mais 16.000 reembolsos face ao mesmo período de 2022. Para a IL, este comunicado omite dados relevantes, como a antiguidade das declarações entregues pendentes e ainda sobre os prazos de validação das mesmas.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor