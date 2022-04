As injeções de capital do Orçamento de Estado na CP ascendem já a mais de 3,8 mil milhões de euros desde 2015, incluindo a dotação de capital prevista de 1.815 milhões de euros inscrita na proposta de Orçamento de Estado (OE) para 2002, que se encontra em análise na Assembleia da República, com discussão prevista para 28 e 29 de abril e votação final global agendada para 27 de maio.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor