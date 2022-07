Instagram está em baixo

Depois das falhas registadas no Twitter esta quinta-feira, agora é a vez do Instagram que não permite aos utilizadores acederem à plataforma.

Segundo o site “Downdetector” às 21h00 registaram-se 1417 notificações de problema, quando ao longo do dia não foram encontradas queixas ao serviço do Instagram. Aproximando-se das 22h00 a rede social continua a apresentar problemas.

A ultima vez que o Instagram registou falhas foi há uma semana, quando alguns utilizadores reportaram problemas com a capacidade de enviar e receber mensagens privadas no Instagram. Posteriormente, a empresa a confirmou ao site TechTudo que realmente tinha sido detetada uma falha na plataforma.

“Um problema técnico fez com que algumas pessoas tivessem problemas com mensagens no Messenger, Instagram e Workplace. Solucionámos o mais rápido possível para todos os que foram impactados e pedimos desculpa por qualquer inconveniente”, dizia a empresa em comunicado.