O evento do Instituto do Mundo Lusófono e do Departamento de Estratégias e Desenvolvimento Económico tem o objetivo “estreitar os laços entre o mundo lusófono e francófono”.

22 Junho 2023, 12h00

O Instituto do Mundo Lusófono (IMLus) vai levar um Fórum Económico Internacional e de promoção empresarial, à Região Autónoma da Madeira, entre esta quinta-feira e sábado, numa iniciativa promovida também pelo Departamento de Estratégias e Desenvolvimento Económico. O evento atravessa a Assembleia Legislativa da Madeira e o Teatro Municipal Baltazar Dias.

O evento tem como objetivo “estreitar os laços entre o mundo lusófono e francófono, através de um ambiente que reunirá grandes personalidades de diversas áreas para debater os desafios políticos, económicos, culturais e sociais da atualidade”, e também para “discutir os desafios da lusofonia económica, as suas perspetivas de desenvolvimento, e as condições económicas, financeiras e jurídicas necessárias à construção de uma verdadeira união económica lusófona”.

Esta quinta-feira e sábado decorrerão atividades do âmbito cultural, “numa sessão que terá a intervenção do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e contará com os oradores David Mendes Pinto, Embaixador Tito Mba Ada, João Pestana Dias, Reitor Sílvio Fernandes e outras personalidades, para um debate a partir do livro “O Devir da Lusofonia”, de Isabelle de Oliveira, professora titular HDR de Ciências da Linguagem, na Université des Cultures – Sorbonne Nouvelle e presidente do IMLus”, refere a organização.

Na sexta-feira o evento debate temas económicos e conta com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado. Entre os oradores estarão: Gérald Barbier, Fabrice Lachize, Catarina Sardinha, José Ramos e Xavier Vasques (em representação do patronato francês), que “irão debater a importância da cooperação económica em um mundo fragmentado, sob a moderação de Jean-Luc Blouet, secretário executivo do Grupo Amizade França-Portugal no Senado francês”, salienta a organização do evento.

Para sexta-feira está prevista “uma homenagem ao mestre Francisco Simões, e na sequência um debate sobre a competitividade da economia da Madeira, com a presença de Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, Egídio Santos, ex-Chefe do Estado Maior das Forças Armadas de Angola, Miguel Sousa, presidente da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), Luís Rebelo de Sousa, administrador da AICEP, e Vítor Ramalho, presidente da UCCLA”, sublinha a organização.