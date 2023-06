A empresa quer abrir uma grande fábrica na Alemanha, além de escritórios na Irlanda e em França. Para isso, conta com apoios financeiros da Comissão Europeia.

16 Junho 2023, 13h15

A Intel vai investir 4,6 mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros) na construção de novas instalações em Breslávia, no sudoeste da Polónia. Os escritórios vão destinar-se à montagem de chips semicondutores e à realização de testes com os mesmos, de acordo com um comunicado da tecnológica.

A decisão faz parte de um projeto multimilionário da empresa, que tem planos por chegar a outros países europeus, como forma de fazer crescer a capacidade de produção destes aparelhos na Europa.

Em território polaco, a Intel estima criar dois mil postos de trabalho, assim como milhares de outros na fase de construção, assim como no processo de contratação de fornecedores.

Além destas instalações, a Intel quer abrir uma fábrica de chips na Alemanha, assim como novos escritórios na Irlanda e em França. Na quinta-feira, o diário alemão “Handelsblatt” avançou que o governo da Alemanha e a Intel estão a negociar um acordo na ordem de 9,9 mil milhões de euros em apoios.

A empresa avançou com estas informações no ano passado, fazendo saber que espera beneficiar de financiamento da Comissão Europeia, visando reduzir a dependência dos chips dos Estados Unidos e Ásia. Não foi revelado qual o apoio financeiro que a tecnológica vai receber, no âmbito da abertura na Polónia.