13 Junho 2023, 20h34

A tecnológica AMD vai lançar o seu mais recente e mais avançado chip semicondutor que trabalha com a inteligência artificial (IA), o MI300X, no final do ano. O objetivo passa por desafiar o monopólio da Nvidia no sector, já que esta detém uma quota de mercado na ordem de 80%, segundo reporta a estação norte-americana “CNBC”.

A CEO da empresa sublinhou que se trata da se trata de uma oportunidade de crescimento de grande magnitude, a longo prazo. De acordo com Lisa Su, o valor do centro de dados conectado ao mercado destes chips semicondutores pode avançar dos “30 mil milhões de dólares (27,8 mil milhões de euros), este ano, com uma taxa de crescimento anual composta acima de 50%, para 150 mil milhões de dólares (139 mil milhões de euros) em 2027”.

A AMD não divulgou os preços que vão ser colocados nos novos chips, mas certo é que poderá ser colocada pressão sobre a Nvidia, nomeadamente sobre o seu chip H100, que pode custar acima de 30 mil dólares (27,8 mil euros).

De referir que a AMD tem grande reputação no negócio com processadores para computadores (nomeadamente os destinados a computadores gaming). Uma tendência que vem de um período anterior à tendência de crescimento das ferramentas ligadas à inteligência artificial.