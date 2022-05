InterContinental Lisbon investe na sustentabilidade e reduz emissões de carbono em 48%

A IHG – InterContinental Hotels Group, cadeia hoteleira com quase 6 mil hotéis em todo o mundo, reduziu as emissões de carbono em 48%, através do investimento em novas unidades de ar condicionado, mais eficientes e que otimizam a qualidade do ar e reduzem o consumo; em sensores de movimento de luz colocados em todas as áreas de serviço e, ainda, com a substituição de toda a iluminação de alto consumo por luzes LED.

“A par destas medidas, o InterContinental Lisbon adotou a reciclagem de sabonetes usados e, em parceria com a Re-Food, doa inúmeras refeições e produtos alimentares, no âmbito da preservação ambiental e gestão de desperdícios”, revela a cadeia hoteleira.

Já no que diz respeito a inovação, a unidade hoteleira introduziu, também, um novo sistema de gestão de edifícios, que permite aprimorar e reduzir os períodos de trabalho e o consumo de cada equipamento.

“Seguimos os valores da IHG, com os quais nos identificamos a 100%, e trabalhamos para o bem do ambiente e da comunidade em que estamos inseridos. Por todas estas, e outras iniciativas, acabámos de conquistar o prémio Journey to Tomorrow, que distingue os hotéis do grupo a nível europeu, com os melhores compromissos e ações, no que diz respeito à inclusão, à solidariedade social e à responsabilidade com o meio ambiente. Todos os anos definimos objetivos para promover um turismo mais sustentável e queremos continuar a investir nesse ramo”, refere no comunicado Maarten P. Drenth, General Manager do InterContinental Lisbon e Area General Manager da IHG em Portugal.

“O InterContinental Lisbon tem vindo a desenvolver diversas ações de solidariedade e sustentabilidade, apoiando diferentes instituições e é, agora, destacado pelo grupo IHG com o prémio Journey to Tomorrow“, diz o comunicado.