5 Setembro 2023, 17h12

A explosão de interesse em Inteligência Artificial (IA), que dominou os mercados acionários nos últimos meses, reflete o potencial para as novas vias de crescimento e, ao mesmo tempo, o poder de uma nova narrativa de mercado de ações para impulsionar as expectativas, segundo o último Global Strategy Paper do Goldman Sachs.

Intitulado de “Why AI is not a bubble”, os autores fazem uma pequena previsão do crescimento e da evolução da IA, que apesar de não ser uma tecnologia nova, viu o interesse em torno dela aumentar desde que o ChatGPT foi lançado. Esta exuberância alimentou uma reclassificação no sector da tecnologia em geral, mas tornou particularmente mais fácil de identificar os ‘vencedores iniciais’- empresas que inovam e investem pesadamente em tecnologia.

O pequeno grupo de ‘vencedores iniciais’ impulsionou as avaliações das ações de tecnologia dos Estados Unidos a um prémio incomum em relação à empresas de tecnologia noutros locais. As avaliações do sector tecnológico dos Estados Unidos aumentaram em relação às da Europa, este ano, o que na opinião dos autores do Global Strategy Paper, sugere que a narrativa da IA tem sido um fator chave, dado que a maioria das empresas líderes, que investem neste sector atualmente, estão nos Estados Unidos.

Uma vez que muitos destes ‘vencedores iniciais’ são empresas de grande dimensão, a concentração dos retornos do mercado acionista este ano foram extraordinariamente elevados.

Muitos são os investidores que questionam a sustentabilidade desta estreita liderança, as elevadas avaliações e o potencial para outra bolha tecnológica, em comparação com a bolha tecnológica da década de 1990.

Dados os padrões anteriores dos ciclos tecnológicos, a questão óbvia, colocada pelos autores, é se o sector tecnológico se encontra numa bolha. A resposta dada é que não há dúvida que as avaliações no sector tecnológico são elevadas em termos históricos. A tecnologia está no topo da sua gama.