Investigador universitário da Baviera entregou informações confidenciais sobre programa espacial por 2.500 euros

As autoridades alemãs revelaram esta quinta-feira, que um antigo assistente de investigação numa universidade da Baviera entregou informações confidenciais relacionadas com o programa europeu de foguetões Ariane a um oficial dos serviços secretos da Rússia, noticia o “Politico”.

A acusação indica que Ilnur N. fez chegar “informações sobre projetos de investigação no domínio da tecnologia aeroespacial, em particular as várias fases de desenvolvimento do lançador europeu Ariane”, aos serviços secretos russos, tendo recebido 2.500 euros em contrapartida.

Segundo uma nota emitida esta quinta-feira pelo Ministério Público Federal, as acusações dizem respeito à “atividade dos serviços secretos”.

Os procuradores apuraram que, no final de novembro de 2019, começou a haver reuniões pessoais regulares entre o acusado e um oficial superior dos serviços secretos estrangeiros russos instalado na Alemanha.

O réu no caso de espionagem foi inicialmente detido em junho de 2021, tendo agora sido acusado.

A série de foguetões Ariane, que foi desenvolvida pela primeira vez na década de 1970, corresponde ao sistema de lançadores da Europa responsável por colocar satélites e outros equipamentos em órbita.

Em dezembro do ano passado, o Ariane 5 foi utilizado para enviar o telescópio James Webb para órbita.