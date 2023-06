Jelena Vladic, de nacionalidade sérvia, investigadora da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa partilha o Al Fozan International Prize com outros quatro jovens cientistas mundiais.

20 Junho 2023, 12h20

Jelena Vladic, 37 anos, sérvia, investigadora da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa | NOVA FCT, é co-vencedora do Al Fozan International Prize 2023, prémio da UNESCO que celebra as áreas de ciência, engenharia, tecnologia e matemática.

Os quatro outro distinguidos são o egípcio Hesham Omran, o camaronês Abdon Atangana, o chinês, Qiaomei Fu e o argentino Federico Ariel.

Nascida na Sérvia, formada em ciências farmacêuticas pela Faculdade de Medicina de Novi Sad, na Sérvia, e doutorada pela Faculdade de Tecnologia da mesma universidade, onde começou a carreira científica, Jelena Vladic é atualmente investigadora da NOVA FCT, especializada na aplicação de solventes e tecnologias verdes para o processamento de materiais de origem natural.

A investigadora integra o grupo des-solve , também financiado pela União Europeia – Horizon 2020 – que analisa soluções naturais solventes para alcançar processos industriais mais ecológicos.

Jelena Vladic é autora de mais de 80 artigos científicos e foi agraciada em 2020 com o prémio For Women in Science’da L’Oréal-UNESCO e a bolsa individual Marie Skłodowska-Curie.

Segundo o UNESCO-Al Fozan International Prize, as áreas de ciência, engenharia, tecnologia e matemática, também conhecidas pelo acrónimo STEM, estão a atravessar um período de crise no ensino. “Os melhores e mais brilhantes alunos estão a desistir das disciplinas STEM em taxas alarmantes, devido à falta de interesse, falta de acesso, bem como à falta de metodologias de ensino e, em muitos casos, à falta de inspiração através de exemplos a seguir na área”, alerta a organização do prémio da UNESCO.

Além de celebrar as disciplinas de STEM, o Al Fozan International Prize pretende também promover maior igualdade de género na ciência, ao reconhecer cientistas mulheres que, a título individual, lideram investigações de transformação social e económica, e servem de inspiração para outras jovens cientistas.

As cinco cientistas contempladas recebem um prémio de 50 mil dólares. A próxima edição do UNESCO-Al Fozan International Prize acontece daqui a dois anos.