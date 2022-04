Investigadores da UC criam plataforma para promover saúde mental e prevenir a depressão

Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) criou a SMS eSaúde, plataforma online destinada a adolescentes, educadores e comunidade em geral, para promover a saúde mental e prevenir a depressão.

A plataforma foi desenvolvida no âmbito do projeto SMS – Sucesso, Mente e Saúde, que tem como principal objetivo a promoção da saúde mental e o combate ao estigma social e insucesso escolar associados à doença mental.

O projeto e a plataforma vão ser apresentados esta sexta-feira, 29 de abril, no seminário internacional “A Saúde Mental na Pandemia: Como Intervir?”, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, a partir das 9h30.

A plataforma SMS eSaúde tem uma área de acesso livre, na qual os utilizadores podem, por um lado, autoavaliar a saúde e robustez mentais (através de dois questionários psicológicos validados para a população portuguesa), e, por outro lado, receber orientações em prol da melhoria do funcionamento da mente. Está também disponível uma listagem de instituições e linhas de apoio às quais é possível recorrer para pedir ajuda psicológica e também um repositório de temas sobre saúde mental (nomeadamente, depressão, suicídio, estigma, meditação ou compaixão). Esta área de acesso livre disponibiliza também materiais que podem ser úteis para profissionais da área da saúde mental, como artigos científicos ou um banco de dados de avaliação psicológica.

Para adolescentes e educadores, está disponível na plataforma SMS eSaúde uma área de acesso reservado, através da qual são disponibilizados os programas de intervenção psicológica (SMSjovens e SMSeducadores), compostos por dez sessões.

As sessões com os adolescentes decorrem em regime de aprendizagem combinada: presencialmente, durante o horário letivo na escola; e à distância, com recurso a dispositivos móveis e entre sessões. Nesta área de acesso para jovens, a plataforma tem também uma componente de gamificação, criada com o propósito de motivar os adolescentes a continuar a fazer parte do programa e a atingir os objetivos, recompensando-os pelo seu envolvimento.

“Esta estratégia de aprendizagem combinada é inovadora, facilita a adesão e permite a sustentabilidade dos programas de intervenção”, afirma Ana Paula Matos, professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação de Coimbra e coordenadora do projeto SMS.

As sessões de ambos os programas – para jovens e seus educadores – são disponibilizadas uma vez por semana e contêm conteúdos que se baseiam nos princípios da terapia cognitivo-comportamental e de terceira geração, que se têm revelado eficazes na prevenção e no tratamento de psicopatologia na adolescência.

Com recurso às ferramentas da plataforma, os utilizadores podem treinar competências de autorregulação, validação e suporte emocional, aceitação, compaixão, comunicação, resolução de problemas entre outras. Para tal, a SMS eSaúde disponibiliza vídeos, bandas desenhadas, jogos, quizzes, áudios de meditação e de auto-registos, que levam à produção de gráficos, infográficos e tutoriais.

A plataforma SMS eSaúde foi desenvolvida por investigadores do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental e do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O projeto SMS foi financiado pelo programa Parcerias para o Impacto da Inovação Social e pelo Município da Figueira da Foz, onde foi implementado em plena pandemia.