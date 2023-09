Investimento alemão na China caiu para 10,31 mil milhões no primeiro semestre

O decréscimo face a 2022 corresponde também a um disparo para perto do dobro do valor investido no período anterior à pandemia.

20 Setembro 2023, 13h59

O investimento direto alemão em território chinês caiu para 10,31 mil milhões de euros no primeiro semestre, depois de ter atingido um valor máximo no mesmo período do ano passado (12 mil milhões). Desaceleração económica da China preocupa empresas europeias Os dados são do Instituto Económico Alemão (IW) e foram consultados pela “Reuters”, que faz saber que, face ao período anterior à pandemia, a tendência de evolução é bastante distinta. Em 2019, o mesmo indicador ascendeu a 5,5 mil milhões de euros, ou seja, pouco mais de metade dos valores do presente ano. A média do primeiro semestre da década passada fixou-se em quatro mil milhões de euros. O governo alemão pediu às empresas daquele país que reduzam os investimentos feitos na China, mas a intenção está longe de se refletir de forma clara nos números, a julgar pelos dados agora conhecidos.

