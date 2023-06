O ‘Rócio Salema Courtyard’ é o mais recente projeto da promotora Habitat Invest, detida por Luís Corrêa de Barros e o antigo presidente do Sporting CP, Filipe Soares Franco. É constituído por 36 apartamentos turísticos de luxo, com tipologias do T0 a T2, divididos por três pisos, na zona do Rossio, em Lisboa.

28 Junho 2023, 17h30

O antigo Pátio do Salema está a ser transformado em casas de luxo. Junto ao Rossio na zona de Lisboa, o agora denominado ‘Rócio Salema Courtyard’, é o mais recente projeto da promotora imobiliária Habitat Invest, detida por Luís Corrêa de Barros e o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, Filipe Soares Franco e no qual vai dispender 15 milhões de euros.

Este empreendimento é constituído por 36 apartamentos turísticos de luxo e já conta com 40% das unidades vendidas e/ou reservadas. Com tipologias do T0 a T2, divididos por três pisos, os preços começam nos 460 mil euros por um T0 de 42m2 e vão até aos 1,5 milhões de euros, por um T2 com 155m2.

O ‘Rócio Salema Courtyard’ está a ser comercializado pela consultora JLL e tem o apoio jurídico da Pares Advogados. Este é um dos cinco novos projetos que a promota vai lançar durante este ano, onde se encontram também o ‘ALMAR – South Living’ (514 apartamentos em Almada), ‘The Uppercase’ (72 unidades em Dafundo, Algés), ‘AURYA’ fase 2 em Loures e os “Plátanos – The Lines of Nature” com 13 moradias.

De resto, a Habitat Invest tem em curso 17 projetos compostos por mais de 1.800 unidades, que representam um investimento superior a 620 milhões de euros.

Duarte Soares Franco, Business Development & Sales Director da Habitat Invest, refere que “o ‘Rocio Salema Courtyard’ representa uma oportunidade rara de possuir um pedaço da história de Portugal, destinando-se a quem quer investir em segmentos de luxo com vista ao turismo. É, além disso, uma excelente oportunidade para investidores que queiram beneficiar do estatuto atribuído pelo programa Golden Visa”.