Investimento em imobiliário comercial será superior a três mil milhões em 2022

O volume de investimento em imobiliário comercial poderá atingir os 3,7 mil milhões de euros em Portugal no ano de 2022, num aumento de entre 30% a 40%, face ao ano anterior, de acordo com as estimativas apresentadas pela consultora CBRE esta quinta-feira, 27 de janeiro.

A consultora imobiliária acredita que o sector deverá voltar aos valores registados no período pré-pandemia, não sendo expectável que a inflação venha a ter um impacto significativo dada a elevada liquidez já levantada pelos fundos para investimento.

No mercado residencial a CBRE aponta para uma subida de 16% no número de casas vendidas em 2021, face ao ano anterior e de 10% em comparação com 2019.

Para este ano, a consultora estima uma subida de 10% no número de casas vendidas, com particular destaque para a Alta de Lisboa e Marvila ou Campanhã no Porto, mas também em zonas periféricas como Almada, Loures, Maia e Vila Nova de Gaia.

A alteração ao programa dos vistos gold será um entrave aos projetos de reabilitação urbana em Lisboa e no Porto, sendo que em sentido oposto irá servir como estímulo ao crescimento de oportunidades em zonas de baixa densidade populacional, como por exemplo a Comporta, Douro e Alqueva.

A tendência de crescimento continuará a fazer-se sentir no segmento da logística, com as estimativas da CBRE a apontarem para uma ocupação de 300 mil m2, acima dos 220 mil m2 de média verificados entre 2016 e 2020.