7 Setembro 2023, 15h42

Os investimentos na exploração mineira, refinação e fundição deverão crescer 3 a 4 biliões de dólares (2,8 a 3,7 biliões de euros) até 2030, à escala global. Em simultâneo, o sector mineiro deve contar com mais 300 a 600 mil profissionais qualificados, de forma a ser possível corresponder às metas definidas para a descarbonização das matérias.

Os dados foram levantados pela McKinsey na realização de um estudo, que incide sobre as implicações da transição energética nas cadeias de produção e distribuição.

Para suportar os números citados, o consumo de energia deverá aumentar em 200 a 500 GW no mesmo período, valor que deverá corresponder a um peso de entre 5% e 10% da capacidade estimada de energia solar e eólica para 2030.

De acordo com a McKinsey, o fornecimento de minerais e metais incorporados nas principais tecnologias de baixo carbono vai gerar escassez até 2030. No caso do disprósio (material magnético presente na maioria dos motores elétricos), por exemplo, a escassez poderá atingir 70% face à procura.

Através do estudo, chegou-se à conclusão que, para atingir as metas que estão definidas, é essencial expandir os projetos que já estão em andamento, fazendo acelerar a exploração mineira a um ritmo nunca antes visto.