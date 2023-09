Segundo dados do estudo “Cleans Energy Startups Radar”, da consultora estratégica Oliver Wyman, o investimento de capital de risco em startups de energia limpa atingiu os 12.300 milhões de dólares em 2022.

5 Setembro 2023, 16h05

Em 2022, o investimento global de capital de risco em todos os setores caiu 53%, face ao contexto de forte contração económica e ao aumento das taxas de juro, no entanto o investimento em empresas que estão em fase de arranque no sector das energias limpas aumentou 10%.

Os especialistas da Oliver Wyman explicam que “o financiamento de capital de risco para o arranque de empresas de energia limpa está a atingir níveis recorde, apesar dos efeitos de uma série de pressões económicas, incluindo a COVID-19, o aumento das tensões geopolíticas, a escassez de liquidez do capital de risco e o aumento das taxas de juro”, salientando ainda que “esta tendência de crescimento do investimento de capitais privados em energias limpas reflete que as novas soluções propostas para facilitar a transição energética serão uma prioridade para os investidores no futuro”.

A tecnologia das baterias está a emergir como uma das tecnologias mais atrativas para o capital de risco, tendo até 2022 visto o capital de risco investir até cinco mil milhões de dólares, em empresa que desenvolve baterias.

O investimento noutras tecnologias de energias renováveis triplicou, passando de mil milhões de dólares, em 2021, para três mil milhões de dólares em 2022. Nos últimos três anos, o investimento de captura e armazenamento de carbono também aumentou para 600 milhões de dólares, o que aponta para uma confiança crescente nesta tecnologia.

Os Estados Unidos e a Europa foram responsáveis por 85% do financiamento total para startups de energia limpa em 2022. Já na China o investimento de capital de risco em startups de energia limpa aumentou de 300 milhões de dólares para 700 milhões de dólares entre 2019 e 2021 e, em 2022, cresceu novamente em mais de 71% para 1.200 milhões de dólares.