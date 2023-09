Os investimentos no mercado de energia solar em Portugal têm sido impulsionados por uma combinação de financiamento doméstico e estrangeiro, e já foram estabelecidas várias parcerias entre empresas locais e internacionais.

13 Setembro 2023, 10h15

Nos últimos anos, Portugal tem se destacado como um líder na transição para energias renováveis a nível europeu, especialmente no setor da energia solar. Com a crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade e a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o país tem feito significativos investimentos no setor das renováveis, com maior particularidade no solar.

Durante os anos de 2022 e 2023, Portugal testemunhou uma expansão significativa da capacidade de energia solar instalada. O Governo português estabeleceu metas ambiciosas para a produção de energia renovável, incluindo a energia solar. Várias empresas de energia e investidores estrangeiros investiram significativamente em projetos solares em todo o país, aproveitando as condições climáticas favoráveis e o alto potencial de radiação solar.

Em 2022, Portugal adicionou mais de 2 GW de capacidade solar, um aumento notável em relação aos anos anteriores. Essa tendência continuou em 2023, com a expectativa de adicionar mais 1,7 GW de capacidade solar, face aos licenciamentos já aprovados. Esses investimentos refletem o compromisso do país em diversificar sua matriz energética e reduzir sua dependência de fontes de energia não renováveis.

Os investimentos no mercado de energia solar em Portugal têm sido impulsionados por uma combinação de financiamento doméstico e estrangeiro. O Governo português tem implementado programas de apoio e incentivos para atrair investidores e entidades interessadas em desenvolver projetos solares. Além disso, várias parcerias foram estabelecidas entre empresas locais e internacionais, visando a expansão da energia solar no país.

No entanto, é de considerar a série de benefícios que gera tais investimentos. Em primeiro lugar, a energia solar é uma fonte limpa e renovável, o que contribui para a redução das emissões de carbono e ajuda a combater as mudanças climáticas. Além disso, a expansão do setor solar cria empregos e impulsiona a economia, estimulando o crescimento do mercado de trabalho e gerando receitas fiscais para o Governo.

Ainda assim, alguns desafios devem ser enfrentados. A integração eficiente da energia solar na rede elétrica é um desafio técnico e requer investimentos em infraestrutura de transmissão e armazenamento de energia. Além disso, questões relacionadas à gestão da produção intermitente de energia solar e à otimização do mix energético também são um tema pertinente.

Com tal crescimento do mercado de energia solar em Portugal, o setor tem gerado oportunidades de emprego significativas. A expansão da capacidade solar cria novas oportunidades em diferentes etapas dos projetos, nomeadamente:

Engenharia e Design: Engenheiros eletricistas, energia, civis e outros profissionais do foro técnico são necessários para projetar e dimensionar sistemas solares, desenvolver infraestrutura de conexão à rede elétrica e realizar estudos de viabilidade.

Instalação e Construção: Instalação de painéis solares, empreiteiras e profissionais da construção civil são procurados para realizar a instalação física dos sistemas solares em telhados, terrenos ou outras estruturas.

Operação e Manutenção: Com o aumento da capacidade instalada, existe um significativo aumento na procura de técnicos de manutenção especializados em energia solar.

Gestão e Desenvolvimento de Projetos: Gestão de projetos, desenvolvimento de negócios, financiamento e regulamentação são necessários para coordenar e viabilizar os projetos solares, incluindo a obtenção de licenças, autorizações e financiamentos.

Ao mesmo tempo, temos de verificar o papel crucial no impulsionamento do hidrogénio em Portugal, que esta diretamente relacionado com o solar. O hidrogénio verde, produzido a partir de fontes renováveis, como a energia solar, tem vindo a tornar-se uma opção cada vez mais viável e promissora como uma alternativa de energia limpa e de baixo carbono.

Não só Portugal, mas a Europa na sua generalidade tem apostado imenso nesta nova métrica, como podemos ver com a iniciativa “European Clean Hydrogen Alliance”.