IPO da GreenVolt distinguido nos “Equity Capital Markets Awards” da Global Capital

A entrada em bolsa da empresa de energias renováveis liderada por João Manso Neto foi considerada como uma das operações mais importantes nos mercados de capitais em 2021.

A GreenVolt – Energias Renováveis foi distinguida nos “Equity Capital Markets Awards” da Global Capital como um dos “Outstanding Equity Capital Market Deals” da Europa, Oriente Médio e África, reconhecendo o sucesso da Oferta Pública Inicial (IPO) realizada em julho em 2021.

O facto de ter sido uma operação concretizada em tempo recorde ajuda ao destaque da operação. Recorde-se que a GreenVolt colocou na Euronext Lisbon parte do seu capital após um aumento de capital de 150 milhões de euros, subscrito na totalidade por investidores institucionais. O IPO foi coordenado pelo BNP Paribas e o CaixaBank, tendo o banco francês sido galardoado como “ECM House of the Year Iberia”.

As ações da GreenVolt foram vendidas aos investidores a 4,25 euros, cada. “Desde a estreia no mercado de capitais português, os títulos nunca baixaram desse patamar, registando desde então uma forte valorização. Chegaram a ser negociados a 8,10 euros, já na negociação no principal índice da bolsa de Lisboa, o qual passaram a integrar menos de três meses depois do IPO”, refere a GreenVolt.

A empresa líder na produção de energia renovável admitida à negociação no PSI, o principal mercado acionista da Euronext Lisbon, atua no setor da biomassa, na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na geração distribuída de energia renovável. A par da produção de energia a partir de biomassa, a partir de resíduos florestais e resíduos lenhosos urbanos, em Portugal e no Reino Unido, a GreenVolt é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos, com atuação em vários mercados europeus e no mercado americano, com um pipeline de 5,8 GW, com 2 GW em construção ou em estado avançado de desenvolvimento até 2025.

No segmento estratégico da geração distribuída, “a GreenVolt atua nos mercados português e espanhol, apresentando soluções que visam a redução da fatura energética dos seus clientes, tanto empresariais como particulares”, refere o comunicado.