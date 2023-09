Luís Cordero Puentes foi nomeado para o cargo de diretor de Market Access para Espanha e Portugal, a partir do qual vai reportar à diretora geral da Ipsen Ibéria e fazer parte do comité de direção.

4 Setembro 2023, 13h07

A empresa bio farmacêutica centrada na inovação e cuidados especializados, Ipsen, nomeou Luís Cordero Puentes como novo diretor de Market Access para Espanha e Portugal. Com este novo cargo, irá fazer parte do comité de direção e reportará diretamente à diretora geral da Ipsen Ibéria, Aurora Berra de Unamuno.

Na filial espanhola, Luis ocupou diversos cargos de responsabilidade, desde vice-presidente de acesso ao mercado e assuntos governamentais ou vice-presidente da Fundação AstraZeneca, ocupando, na sua última etapa, o cargo de Global Market Access Director Vaccines and Infections da AstraZeneca para Europa e Canadá.

“Gostaria de agradecer à Ipsen a oportunidade de continuar a desenvolver a minha carreira profissional, numa área em que acredito poder contribuir, com um importante valor acrescentado, para a empresa e, especialmente, para os pacientes. Os projetos que a Ipsen enfrenta, tornam este novo desafio pessoal e profissional, apaixonante”, afirma Luis Cordero.

Licenciado em farmácia e com um PdH pela Universidade de Santiago de Compostela e mestre em farmacoeconomia pela Universidade Pompeu Fabra, Cordero conta com mais de 16 anos de experiência na indústria farmacêutica e tem conhecimentos relacionados com acesso, precificação e reembolso, economia da saúde, a nível europeu, nacional e regional.

Aurora Berra de Unamuno, salienta que “Luis Cordero detém um profundo conhecimento na área de Market Access, pelo que estou certa de que será um apoio fulcral para enfrentar os desafios futuros”.