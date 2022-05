Irão: Acordo nuclear poderá estar condenado

O Ocidente vê como cada vez menos provável o restabelecimento do acordo nuclear do Irão, apurou a “Reuters” junto de fontes familiarizadas com o assunto, que Teerão tem vindo a tentar recuperar numa série de reuniões em Viena nos últimos meses.

“Não estão a arrancar o cateter intravenoso do braço do paciente (…) Mas sinto pouca expetativa de que haja um caminho positivo a seguir”, comentou uma das fontes, que pediu anonimato dada a sensibilidade da questão.

Apesar de as várias partes não terem desistido completamente do pacto, ao abrigo do qual o Irão aceitou cessar a produção de armamento nuclear em troca do alívio das sanções económicas que lhe haviam sido impostas, existe uma crença crescente de que este poderá já não ser viável.

Recentemente, quatro diplomatas ocidentais deram sinais de que o acordo que o Irão celebrou com o Reino Unido, China, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos em 2015 e que Donald Trump abandonou em 2018, está em vias de cair.

O Irão tem tentado restabelecer o pacto nuclear de 2015 com as potências mundiais desde o ano passado, tendo já ocorrido várias reuniões em Viena entre o Irão e a Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China, com a participação indireta dos Estados Unidos.

As negociações foram interrompidas em março deste ano depois de o Kremlin ter exigido garantias de que as sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia não prejudicariam a sua atividade comercial com o Irão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, acusou recentemente os EUA de tentarem “impor novas condições” durante as negociações em Viena sobre o restabelecimento do acordo nuclear.