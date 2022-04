Irão deixa aviso a Israel no Dia do Exército. “Ao menor movimento, o destino das nossas forças armadas será o centro do regime sionista”

O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, visou o Estado israelita durante o discurso do Dia Nacional do Exército, alertando que qualquer avanço irá desencadear uma resposta de Teerão, de acordo com o “Aljazeera”.

Nas palavras de Raisi, “ao menor movimento contra a nação iraniana, o destino das forças armadas [iranianas] será o coração do regime sionista”.

“A nossa estratégia é defensiva, não ofensiva”, sublinhou o governante, acrescentando que “o Exército do Irão aproveitou muito bem a oportunidade das sanções para se capacitar”, pelo que as indústrias militares iranianas “estão agora na melhor forma”.

As declarações de Raisi foram proferidas alguns dias após ter também advertido o vizinho Iraque para a utilização do seu território para atividades que perturbam a segurança do Irão.

Em meados de março, a Guarda Revolucionária do Irão levou a cabo um ataque perto do consulado dos EUA em Erbil, a capital da região autónoma do Curdistão iraquiano, justificando o lançamento dos mísseis balísticos com a existência de “um centro estratégico” de Israel naquela zona.

Na sequência do ataque, o governador de Arbil, Oumid Khouchnaw, considerou “sem fundamento” a alegação da presença de centros israelitas naquela região.

O desfile militar iraniano realizou-se numa altura em que Teerão tenta restabelecer o pacto nuclear de 2015 com as potências mundiais, tendo ocorrido, desde abril de 2021, várias reuniões em Viena entre o Irão e a Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China, com a participação indireta dos Estados Unidos.

As negociações foram interrompidas em março deste ano depois de o Kremlin ter exigido garantias de que as sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia não prejudicariam a sua atividade comercial com o Irão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, acusou recentemente os EUA de tentarem “impor novas condições” durante as negociações em Viena sobre o restabelecimento do acordo nuclear.