Irão. Dois mortos em protestos contra aumento dos preços dos alimentos

Uma pessoa morreu no sábado no centro do Irão durante manifestações contra o aumento de preços dos alimentos básicos, aumentando para dois o número de mortos causados pelos protestos desde sexta-feira, foi hoje anunciado por um deputado local.

O Governo anunciou na segunda-feira uma série de medidas no setor da economia, nomeadamente o aumento dos preços de certos alimentos, como o pão, o óleo e os produtos lácteos.

Após esta decisão, centenas de pessoas têm-se manifestado em todo o país, causando já a morte a duas pessoas.

Segundo a agência EFE, o deputado da província de Chaharmahal Bajtiari Ahmad Rastine informou hoje que morreu um membro da milicia basij na cidade de Shahre Kord, no centro do Irão, durante um protesto, no sábado, contra o aumento dos preços dos produtos aliementares.

O jovem morreu durante protestos junto à sede da milicia en Shahre Kord, cidade onde tinha já decorrido uma manifestação junto à mesquita.

Esta morte junta-se a outra, de um manifestante, na sexta-feira, na cidade de Andimeshk, na província de Khuzestan, no sudoeste do país.

Na sexta-feira, mais de 20 pessoas foram presas nas cidades de Dezfoul e Yasouj durante estas manifestações e hoje o número de detidos já é pelo menos de 30 pessoas, segundo as autoridades.

Em Izeh, na província do Khuzistão, os manifestantes atacaram lojas e incendiaram uma mesquita.

O anúncio do Governo provocou uma corrida aos supermercados, segundo vídeos partilhados nas redes sociais e reportagens transmitidas pela televisão estatal.

O fim dos subsídios estatais para os alimentos básicos levou a uma grande subida de preços no Irão, numa altura em que a inflação chegou aos 40%, em resultado do encarecimento de muitos produtos nos últimos meses.

A situação levou aos primeiros protestos por questões económicas nos últimos anos no país.

O Irão vive sob sanções económicas dos Estados Unidos desde 2018 e as negociações para o seu levantamento estão paralisadas desde março.