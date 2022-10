Irão. Forças de segurança prendem crianças na escola

Crianças em idade escolar iranianas foram presas dentro das instalações da escola no domingo por forças de segurança que chegavam em carrinhas sem placas, de acordo com relatos dos meios de comunicação locais, quatro semanas depois do início daqueles que são os maiores protestos contra o regime em décadas que ganharam maior dimensão com a morte, às mãos da polícia dos costumes, de Mahsa Amini, uma mulher curda de 22 anos.

As autoridades também fecharam todas as escolas e instituições de ensino superior no Curdistão iraniano no domingo – um sinal de que o Estado continua preocupado com a dissidência no país.

Imagens mostraram protestos em dezenas de cidades esta manhã, com centenas de meninas do ensino médio e estudantes universitárias a serem recebidas por gás lacrimogêneo, e, em muitos casos, munição real das forças de segurança, disseram grupos de direitos humanos. Teerão negou que balas reais tenham sido usadas, apesar das mortes reportadas até à data em manifestações.