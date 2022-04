Iraque estima ganhos de 25 mil milhões de dólares com subida do preço do petróleo

O governo iraquiano apresentou esta sexta-feira, 22 de abril, uma estimativa onde aponta para um lucro de 25 mil milhões de dólares (23,1 mil milhões de euros) devido à escalada do preço do petróleo, avança a “Reuters”.

As estimativas foram divulgadas pela agência estatal do país, que cita o ministro das Finanças iraquiano, Ali Abdul Ameer Allawi. Ainda assim, o Iraque continua por receber as receitas provenientes das explorações de petróleo no norte do país — a região curda, que esta semana assistiu a uma escalada do conflito com a Turquia.

A subida no preço do “ouro negro” é justificada com os dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos, que apresentaram uma subida de 8,5% nos preços, a maior em 40 anos. Adicionalmente, sem surpresa, a invasão da Rússia à vizinha Ucrânia despoletou uma série de sanções à energia proveniente de Moscovo, que contribuiu decisivamente para a escalada de preços desta matéria-prima.

O preço do barril de petróleo tem sido transacionado acima da marca dos 100 dólares, WTI (EUA) e o Brent (Europa). Esta sexta-feira, 22 de abril, em Nova Iorque, o WTI diminui 1,65% para os 102.08 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 1,57% para os 106.63 dólares em Londres.