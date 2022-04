IRS 2022. Autoridade Tributária e Aduaneira já reembolsou 454 milhões de euros

O ministério das Finanças emitiu um comunicado onde afirma que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), até 19 de abril, já reembolsou 454 milhões de euros relativos aos rendimentos auferidos em 2021, no âmbito da campanha de IRS de 2022.

Ao todo, a AT refere que já foram entregues 2,3 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes. Sobre a forma como foram entregues os documentos, 44% chegaram à AT de forma automática, com os restantes 56% submetidos de forma manual.

Em relação às declarações entregues, a AT revela que foram liquidados mais de 870 mil, correspondente a 38% do total, sendo que 560 mil correspondem a reembolsos aos contribuintes. Adicionalmente, a autoridade sublinha que foram emitidas 85 mil notas de cobrança, num total de 35 milhões de euros, sendo as restantes consideradas “nulas”, ou seja, não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança.

A declaração de rendimentos continua a poder ser entregue até 30 de junho.

“Os contribuintes que pretendam podem recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento ser feito através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT”, refere o ministério das Finanças.