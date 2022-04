IRS: Fisco já reembolsou 816 milhões de euros aos contribuintes

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já reembolsou cerca de 816 milhões de euros que correspondem a 905 mil declarações do IRS entregues este ano e relativos aos rendimentos auferidos em 2021.

De acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Ministério das Finanças, até ao momento foram entregues mais de 2,9 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes, sendo que 42% foram submetidas através do IRS Automático. Quanto às declarações preenchidas de forma manual, o gabinete de Fernando Medina informa que perfazem 58% do total.

“Das declarações entregues foram já liquidadas mais de 1,3 milhões. Destas, cerca de 905 mil correspondem a reembolsos aos contribuintes, num montante total de 816 milhões de euros”, informa o comunicado.

No mesmo documento, a AT dá conta de que já foram emitidas cerca de 136 mil notas de cobrança, num total de cerca de seis milhões de euros, sendo as restantes nulas, ou seja, não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança.

Recorde-se que os contribuintes podem entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho.