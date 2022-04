O alargamento do período de isenção parcial previsto no IRS Jovem e o prolongamento do programa Regressar têm o impacto orçamental de 25 milhões de euros, indica o relatório apresentado na quarta-feira pelo Governo na Assembleia da República.

