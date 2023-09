O evento, do ISAL, reúne mais de duas dezenas de palestrantes, docentes, e investigadores, com origem em cinco países do espaço ibero-americano (Argentina, Brasil, México, Venezuela, e Portugal).

13 Setembro 2023, 07h59

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) promove o Congresso Internacional de Cidades Inteligentes e Nomadismo Digital, evento que reúne mais de duas dezenas de palestrantes, docentes, e investigadores, com origem em cinco países do espaço ibero-americano (Argentina, Brasil, México, Venezuela, e Portugal).

Entre os assuntos em discussão: as cidades inteligentes, a transição digital, o metaverso, a inteligência artificial, o nomadismo digital, os criptoativos.

O evento tem entre os seus objetivos “fomentar a atualização discursiva sobre as transformações potenciadas pelos processos tecnológicos digitais, nomeadamente, nas Cidades Inteligentes e no Nomadismo Digital”.

A sessão de abertura teve as intervenções de Artur Baptista, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados e de Jorge Veiga França, presidente da direção da Associação Comercial e Industrial do Funchal – ACIF, os organizadores do evento, Sancha de Campanella, vice diretora geral do ISAL, Fabrizio Bon Vecchio, presidente do IIAC e Gabriela Barreto, CEO da GB Editora.

No final deste congresso está previsto o lançamento do livro “Empreendedoras da Lei Europa”, que reúne cinquenta artigos académicos da autoria de mais de setenta juristas e empreendedores com uma carreira no mercado jurídico na Europa.

“O empreendedorismo feminino, além de ser uma força motriz de crescimento económico, contribui fortemente para a promoção e igualdade de género. As mulheres empreendedoras enfrentam muitos dos mesmos desafios que os homens, mas também enfrentam obstáculos adicionais, incluindo preconceitos de género e redes de apoio limitadas. No entanto, as mulheres empreendedoras ao superar esses desafios criam negócios bem-sucedidos e inovadores”, disse Sancha de Campanella.