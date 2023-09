O Strategic Leadership Program garante a frequência de sessões em Columbia e uma experiência imersiva em Lisboa, focada na aquisição de conhecimentos e networking.

20 Setembro 2023, 13h01

Já está no terreno a segunda edição do ISEG + Columbia Strategic Leadership Program, formação para gestores de alta-direção e membros dos conselhos de administração de empresas, que junta o ISEG Executive Education e a Columbia Business School.

A turma de 2023 conta com 26 participantes de empresas como a CGD, Montepio, Altri, Lusitânia, Gato Preto, H3 ou Grupo Cofina, entre outros.

O programa permite a gestores e líderes de primeira linha portugueses com sessões nos Estados Unidos e uma experiência imersiva em Lisboa, focada na aquisição de conhecimentos e networking. Ao longo do programa, os gestores são colocados em cenários de debate, de reflexão e de construção a respeito do seu perfil de liderança e desafiados a integrar estas competências nucleares.

A primeira semana na capital portuguesa teve o foco na “Agenda de um Líder”, o que levou os participantes aos temas da inovação, sustentabilidade, governação, geopolítica, macroeconomia e novas tecnologias.

Já na segunda semana a decorrer em Nova Iorque, entre 2 e 6 de outubro, vão desenhar a “sua jornada de liderança” e refletir sobre o seu credo e valores pessoais. O exercício ajuda a definir o caminho futuro destes executivos.

“O Strategic Leadership Program é uma oportunidade única de parar e pensar, baseado em food for thought de alta qualidade. Melhor do que fazê-lo sozinhos, é podermos fazê-lo com outras pessoas que partilham as mesmas necessidades e dúvidas estratégicas. No final crescemos juntos, beneficiando-nos a nós e às nossas organizações”, considera João Duque, presidente do ISEG.

“O curso foca-se na liderança pessoal, interpessoal e estratégica, oferecendo aos executivos visitantes a oportunidade de aprenderem com professores premiados e aproveitarem também o seu próprio conhecimento profissional e experiência de vida, à medida que expandem sua rede de negócios”, destaca, por seu turno, Bruce Craven, academic director in executive education, da Columbia Business Schools.