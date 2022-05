ISEG revê em alta crescimento económico de Portugal para 6% a 7,2% este ano, mas deixa avisos

A síntese de conjuntura do ISEG relativa ao mês de maio revela que “atendendo ao crescimento registado no 1º trimestre e à evolução mais provável para os próximos trimestres, a previsão para o crescimento da economia portuguesa em 2022 é revista para o intervalo de 6,0% a 7,2%, tendo esta previsão subjacente a não deterioração da situação geopolítica ou das suas consequências económicas para a União Europeia”.

“O que atualmente se considera mais provável para Portugal é um cenário com crescimentos positivos em cadeia do PIB trimestral, ainda que a diminuir fortemente até ao final do ano. Em termos de despesa, o crescimento basear-se-á no Consumo Privado (sustentado na poupança “forçada” pela pandemia e que durante alguns meses permitirá contrabalançar a inflação) e no Investimento”.

O contributo da Procura Externa Líquida (PEL) também, deverá ser positivo pelo menos no atual trimestre, defende o ISEG.

“Numa ótica de produção, considera-se existir espaço para que a atividade nos serviços (e em particular no turismo, que ainda está a alguma distância dos níveis de 2019) continue a crescer, assim como a construção. No caso da indústria a conjuntura é mais incerta, pois é desfavorável para alguns setores e poderá nalguns casos depender mais de fatores externos”, segundo os economistas do ISEG.

Segundo a estimativa preliminar/rápida do INE, o PIB português cresceu, em volume, no 1º trimestre de 2022, 11,9% em termos homólogos e 2,6% face ao trimestre anterior. Este crescimento, bastante acima das previsões, configura uma retoma robusta das atividades mais condicionadas pela pandemia, nomeadamente do setor dos serviços e da procura externa turística, que, apesar da guerra na Ucrânia e do agravamento da inflação, se considera ter condições para prosseguir nos próximos trimestres, ainda que a ritmos sucessivamente mais moderados.

Em abril, depois da queda de março precipitada pela invasão e guerra na Ucrânia, o sentimento económico voltou a descer na área euro, embora tenha começado a estabilizar e inverter em alguns países. Em Portugal, a evolução em abril foi positiva, sustentada por uma subida pronunciada no setor dos serviços, e em especial do turismo.

“Dado o nível do produto global atingido no primeiro semestre, a questão que se põe é se irá continuar a haver nos próximos trimestres um crescimento em cadeia positivo, ou não, e qual a sua dimensão. De facto, o nível do PIB no 1º trimestre faz com que, mesmo sem crescimento em cadeia até ao final do ano, o crescimento anual em 2022 se venha a fixar em cerca de 6,4%, valor que excede as melhores previsões anteriores à estimativa do INE para o 1º trimestre. Na realidade, não é impossível um crescimento anual inferior, com taxas de crescimento trimestrais marginalmente negativas, o que poderia acontecer na segunda metade do ano. Este cenário torna-se mais provável se o crescimento da área euro se aproximar da recessão até ao final do ano devido à guerra da Ucrânia”, lê-se no documento.