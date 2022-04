Israel abre fronteiras e tenta baixar tensão com Gaza e a Cisjordânia

Os militares israelenses suspenderão o fecho das passagens de fronteira com a Cisjordânia e a Faixa de Gaza impostas no início do feriado da Páscoa, pouco depois da meia-noite entre sábado e domingo, ou seja, há menos de uma hora, disseram as autoridades, citadas pelos jornais do país.

O fecho das fronteiras da Cisjordânia e de Gaza começou às 16h da passada sexta-feira e as autoridades de segurança concordaram em reunir este sábado à noite para decidirem se deveriam ou não estender esse fecho para toda a Páscoa – que termina dentro de uma semana.

As passagens de fronteira no norte da Cisjordânia – que foram fechadas completamente há uma semana devido a ataques recentes cometidos por palestinianos da área de Jenin – também reabriram no sábado para a entrada de árabes israelitas.

O gabinete do ministro da Defesa, Benjamin Gantz, anunciou a decisão de abrir as passagens, após uma avaliação da situação que realizou com altos oficiais militares e de defesa.

“O ministro da Defesa decidiu, por recomendação dos órgãos de segurança, que nenhum fechamento será imposto à Judeia e Samaria durante o Hol Hamoed [os dias da festa da Páscoa] e que as avaliações continuarão a ocorrer, de acordo com os desenvolvimentos”, disse o seu gabinete.

O fecho das fronteiras, prática-padrão durante festivais e feriados religiosos em Israel, ocorreu no meio de crescentes tensões em torno da convergência dos feriados da Páscoa e do Ramadão, que deixaram a região no limite da violência. Esta coincidência ocorreu após semanas de aumento dos confrontos na Cisjordânia, enquanto as forças israelitas e uma série de ataques mortais de palestinianos – e da consequente morte de palestinianos.

Os militares disseram que o fecho das fronteiras são uma medida preventiva contra ataques em períodos de maior tensão, mas durante o feriado de Purim (em março), os militares não o fizeram, pela primeira vez em cinco anos.

Na sexta-feira, houve confrontos violentos no complexo da Mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo, na Cidade Velha de Jerusalém, durante os quais mais de 158 palestinianos ficaram feridos e 470 foram presos. A maioria foi liberada nesta noite de sábado.

O Ramadão é tipicamente um período de alta tensão, já que dezenas de milhares de fiéis, incluindo muitos palestinianos da Cisjordânia, participam em cultos na Mesquita de Al-Aqsa, que fica no topo do complexo do Monte do Templo. O local é o lugar mais sagrado do judaísmo, e a mesquita é o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, depois de Meca e Medina.

Os confrontos deste ano assumiram tal gravidade, que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou um apelo às partes envolvidas para que parassem toda a violência e se abstivessem de quaisquer atos que pudessem ser considerados provocações.