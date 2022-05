Israel exige desculpas depois de ministro russo dizer que Hitler tinha raízes judaicas

Israel exigiu esta segunda-feira ao Kremlin um pedido de desculpas depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, ter sugerido que Adolf Hitler tinha origens judaicas.

Segundo a “Reuters”, que cita o homólogo israelita Yair Lapid, o Embaixador russo em Tel Aviv será convocado para “uma dura conversa” sobre os comentários feitos ontem pelo chefe da diplomacia russa.

“É uma declaração imperdoável, escandalosa, um terrível erro histórico, e esperamos um pedido de desculpas”, afirmou Lapid em declarações ao site de notícias israelita “YNet”.

Os comentários foram proferidos por Lavrov ontem, domingo, numa entrevista ao canal italiano Rete 4.

“Quando dizem ‘Que tipo de nazificação é esta se somos judeus’, bem, penso que Hitler também tinha origens judaicas, pelo que não significa nada”, disse Lavrov, quando questionado sobre como poderia a Rússia dizer que precisava de “desnazificar” a Ucrânia, quando o presidente do país, Volodymyr Zelenskiy, era judeu.

Desde que as forças do Kremlin invadiram a Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano, Israel tem reiterado o seu apoio a Kiev, acusando a Rússia de cometer crimes de guerra no país vizinho.

Dani Dayan, presidente do memorial de Israel aos seis milhões de judeus mortos no Holocausto “Yad Vashem”, considera que as observações de Lavrov são “um insulto e um duro golpe para as vítimas do verdadeiro nazismo”, acusando-o de contribuir para a propagação de “uma teoria de conspiração antissemita, sem qualquer fundamento”.