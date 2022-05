Israel: governo sobrevive a moções de censura mas instabilidade mantém-se

O governo de Israel, liderado por Naftali Bennett – que chefia um executivo de coligação de várias forças políticas – conseguiu sobreviver a duas moções de censura, uma avançada pelo Likud, o partido de extrema-direita chefiado pelo antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e outra pelo partido religioso ultra-ortodoxo Shas.

A questão colocou-se depois de alguns deputados de um dos partidos da coligação, o Yamina (do primeiro-ministro), terem retirado a confiança ao governo. Ao mesmo tempo, a Lista Conjunta (uma coligação de partidos israelitas árabes) também retirou a sua confiança ao executivo, na sequência de um mês de grave violência com epicentro na Cidade Velha de Jerusalém durante todo o mês do Ramadão – que este ano, coincidiu desgraçadamente com a Páscoa hebraica.

Na sequência desta crise política, o Likud – que deixou a liderança do país em junho do ano passado, na sequência de uma sucessão de três eleições sem resultados claros – considerou que o executivo não tinha legitimidade para continuar a liderar Israel e lançou a moção de confiança.

Mas os apelos de Naftali – segundo os quais se a moção tivesse sucesso o país mergulharia em mais um processo de sucessivas e imprestáveis atos eleitorais – conseguiram ser mais consequentes que as iniciativas da oposição de extrema-direita. A moção do Likud foi rejeitada por 61 votos contra e apenas 52 contra e a do Shas por 56 contra e 52 a favor. A Lista Conjunta acabou por votar contra as moções – outra indicação de voto seria no mínimo um escândalo político – e pelo menos alguns deputados ‘rebeldes’ do Yamina acabaram por não participar nas votações.

Naftali Bennett disse à sua fação rebelde do Yamina que “a instabilidade política não é saudável para o país. Todos devemos mostrar responsabilidade. Estamos no meio de uma séria onda de terror e devemos permanecer unidos diante dos nossos inimigos, citado oela comunicação social do país. O colapso da coligação significaria um retorno ao caos eleitoral, o que seria “terrível”.

Mesmo que a moção de censura tivesse sido bem-sucedida isso não implicaria – segundo as leis israelitas – que o governo se dissolveria: é que o Likud não apresentou qualquer alternativa de poder e a lei não permite que o país fique sem executivo. O Likud sabia que qualquer executivo alternativo que apresentasse no Knesset (o parlamento) seria rejeitado pela maioria.

Mas a crise política do governo está longe de ter passado e Benjamin Netanyahu prometeu já, segundo a imprensa israelita, que vai continuar a tentar por todos os meios acabar com a coligação, já bastante desfeita, que suporta o executivo. Mesmo assim, os analistas consideram que a votação favorável ao executivo acaba por ser uma vitória, que o primeiro-ministro ponderava não atingir.

Dia histórico

Entretanto, este 9 de maio ficará na história de Israel como o dia em que, pela primeira vez, um juiz muçulmano foi nomeado para um tribunal israelita. Khaled Kabub entra no cargo ao lado de cerca de 80 outros juízes que foram empossados ​​em vários cargos judiciais. Kabub, de 64 anos, já tinha concorrido ao cargo m 2018, mas acabou retirando a candidatura ao perceber que não tinha qualquer hipótese realista de ser nomeado. Quatro anos depois, qualquer coisa mudou em Israel.

Mas não tudo: Yitzhak Pindrus, proeminente líder do partido religioso ultra-ortodoxo Judaísmo Unido da Torá (UTJ) e deputado no Knesset, disse que, depois da tomada de posse de Kabud, gostaria de poder explodir os tribunais. O escândalo levou a que a presidente do Supremo Tribunal de Israel, Esther Hayut, emitisse uma declaração contra Pindrus: “é lamentável e perturbador que um membro do Knesset tenha escolhido o Dia da Independência, uma celebração do Israel democrático judeu [na pesada semana], para expressar ambições perigosas em relação ao Supremo Tribunal, usando linguagem violenta e insensível. É ainda mais irritante e lamentável que o deputado tenha escolhido fomentar o ódio interno durante uma conversa com os jovens de uma estrutura educacional”.