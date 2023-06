Há vários meses que a violência entre israelitas e palestinianos não para de aumentar. Esta tarde, na cidade cisjordana de Turmus Ayya, 60 carros e 30 casas foram danificados.

21 Junho 2023, 17h54

Casas e carros pertencentes a palestinianos foram incendiados após um ataque de colonos na cidade de Turmus Ayya, na Cisjordânia, esta tarde, 21 de junho. Segundo relatos da imprensa israelita, centenas de colonos israelenses invadiram a cidade palestiniana incendiando casas, carros e campos de cultivo e aterrorizando os moradores pouco depois de vítimas israelitas de um atirador palestiniano serem sepultadas.

O Ministério da Saúde da Autoridade Palestina disse que um palestiniano foi morto e outros 12 ficaram feridos durante o ataque de colonos e os confrontos com tropas israelitas. Os tumultos na cidade, que se situa perto de Ramallah, ocorreram depois de vigilantes de colonatos próximos invadirem várias cidades palestinianas no norte da Cisjordânia na noite de terça-feira.

Citado pelas mesmas fontes, o exército israelita condenou os “graves incidentes” de violência de colonos em Turmus Ayya. “Cidadãos israelitas incendiaram propriedade palestiniana em Turmus Ayya. As forças de segurança entraram na cidade para apagar os incêndios, evitar atritos e apurar responsabilidades”, disseram as Forças de Defesa de Israel (FDI) em comunicado.

“As IDF condenam estes graves incidentes de violência e destruição da propriedade. Incidentes como este impedem que as IDF e as forças de segurança se concentrem na sua missão principal: proteger a segurança dos cidadãos do Estado de Israel e prevenir o terror”, acrescentam os militares.

A polícia disse ainda que membros da unidade especial de patrulha Yasam foram chamados ao local para proteger os bombeiros que tentavam apagar as chamas. Em determinado momento, palestinianos começaram a atirar pedras contra os policiais.

O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia criticou a violência dos colonos, pedindo à comunidade internacional que intervenha para fornecer proteção aos palestinianos. O ministério com a mesma pasta do Egipto pediu uma “cessação imediata” dos ataques de colonos a aldeias palestinianas na Cisjordânia, criticando as autoridades israelitas por não intervirem em Turmus Ayya e outras aldeias, onde colonos incendiaram dezenas de edifícios e carros”. “O Egipto afirma a sua total rejeição a atos de intimidação e punição coletiva contra cidadãos palestinianos”, disse o Ministério das Relações Exteriores. Será de recordar que a ONU e uma parte substancial da comunidade internacional considera ilegais todos os colonatos contruídos na Cisjordânia e uma forma de colonialismo numa região que não pertence a Israel.

A violência começou a tornar-se endémica desde que o ministro da Segurança de Israel, o extremista Itamar Ben-Gvir (ele próprio um colono), decidiu visitar o complexo da mesquita de al-Aqsa pouco dias depois do início do ano – apesar dos avisos internacionais e mesmo internos de que seria uma provocação que iria acabar mal. Desde então, têm multiplicado os recontros violentos entre israelitas e palestinianos, com o número de mortos dos dois lados (mas principalmente do lado palestiniano) as ascender a valores que já não se viam há muito.