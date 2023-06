Itália. Inflação desacelera para 6,4%, a beneficiar do abrandamento nos preços das energias

Nos produtos não energéticos registou-se um aumento de 8,4% nos preços relativamente aos números observados no ano passado. Trata-se de uma desaceleração para menos de metade do registado no mês anterior.

28 Junho 2023, 12h55

A subida anual dos preços no consumidor em Itália desacelerou para 6,4% em junho (depois de 7,6% em maio), face ao mesmo mês do ano passado. A principal causa foi o abrandamento dos custos dos produtos energéticos não regulados, cujo aumento se ficou por 8,4% (20,3% no mês anterior). Os dados são estimativas avançadas pelo Istat, o escritório de estatísticas daquele país. Nos produtos alimentares processados, onde se incluem as bebidas alcoólicas, o aumento foi de 11,9% (13,2% no mês precedente) face a junho de 2022, ao passo que nos transportes se ficou pelos 3,8% (após 5,6% em maio). Nos bens industriais não energéticos, houve uma desaceleração de 0,2 pontos percentuais (p.p.) face a maio, para uma variação de 4,8%, ao passo que em serviços de atividades recreativas a variação foi de 6,7% (6,5% no mês anterior). Por outro lado, registou-se uma aceleração ao nível dos produtos alimentares não processados, cujos preços aumentaram 9,6% em comparação com o junho de 2022 (8,8% em maio). Excluindo os produtos energéticos, a inflação ficou-se por um aumento homólogo de 5,8%, o que reflete uma desaceleração de 0,4 p.p.

RELACIONADO