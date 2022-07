Itália. Mario Draghi demite-se (com áudio)

O primeiro-ministro italiano demitiu-se esta quinta-feira, segundo a presidência italiana citada pela “France Presse”.

Mario Draghi entregou hoje a sua demissão ao presidente italiano Sergio Mattarella depois de o seu Governo de coligação ter caído.

O Governo italiano desfez-se na quarta-feira depois de três dos principais parceiros de Draghi terem votado contra a moção de confiança apresentada por si para tentar colocar um fim às divisões, tentando renovar a aliança a desfazer-se.

“À luz do voto do Senado na noite passada… estou a caminho do Presidente da República para o informar das minhas intenções”, disse Mario Draghi na casa baixa do Parlamento, citado pela “Reuters”.

Apresentada a demissão, Draghi deverá permanecer como primeiro-ministro interino se o presidente convocar eleições.

As sondagens apontam que uma coligação de partidos conservadores, liderados pelos Irmãos de Itália de extrema-direita, deverão ganhar uma maioria clara nas próximas eleições, que podem acontecer já em setembro.

Inicialmente, Draghi decidiu demitir-se na semana passada depois de um dos seus parceiros – os populistas do movimento Cinco Estrelas – ter rejeitado apoia-lo no voto de confiança sobre medidas para travar o aumento do custo de vida.

O presidente italiano rejeitou a demissão e disse para Draghi apresentar-se no Parlamento para tentar manter a coligação á tona até ao fim da legislatura no início de 2023.

Draghi apelou aos deputados em nome da unidade nacional, numa altura em que o país sofre com as consequências da guerra na Ucrânia, aumento do custo de vida e desigualdade social.

De novo, o Cinco Estrelas decidiu não o apoiar, por ter falhado em resolver os principais problemas do país.

Por sua vez, as forças de direita Forza Italia e a Liga do Norte queriam um compromisso de Draghi que estava disposto a forjar uma nova administração, mas sem o Cinco Estrelas a bordo e com diferentes prioridades.