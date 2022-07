Itália. Prémio de risco da dívida sobe para cima de 220 pontos e bolsa de Milão cai 1,3%

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, apresentou formalmente a demissão ao chefe de Estado, depois de ter perdido o apoio da coligação que o apoiava e os mercados já se fazem sentir.

A dívida alemã a 10 anos dispara 13,84 pontos base para uma yield de 3,52%, o que compara com o benchmark, que é a dívida alemã no mesmo prazo que sobe apenas 0,07 pontos base para 1,26%. Isto significa um alargamento do spread face à dívida alemã (prémio de risco) para 226 pontos base.

A dívida portuguesa por sua vez sobe 3,84 pontos base para 2,43% e a dívida espanhola dispara 4,16 pontos base para 2,51%.

Itália regista a segunda maior dívida pública em relação ao PIB (152%), com a Grécia a liderar (189%) e Portugal a fechar o pódio (127%).

Também nos mercados de capitais o impacto se faz sentir. O índice da bolsa de Milão (FTSE MIB) cai 1,34% para 21.061,52 pontos numa Europa mista.

O BCE recebeu hoje a boa notícia do regresso dos fornecimentos de gás natural da Rússia através do Nord Stream (o que reduz a pressão sobre a economia europeia).

Pela negativa, a crise política agravou-se em Itália, com Mario Draghi a confirmar um novo pedido de demissão depois do seu governo ter perdido o apoio do Parlamento. Os índices europeus abriram em alta ligeira, impulsionados pelo regresso do gás russo ao mercado europeu, mas alguns viraram para terreno negativo assim que Draghi confirmou a demissão.

Neste momento (12h17) o EuroStoxx 50 cai 0,02% para 3.584,7 pontos, mas o Stoxx 600 avança 0,088%. O francês CAC 40 sobe 0,27% para 6.201,6 pontos; o DAX alemã cai 0,49% para 13.216,55 pontos; o PSI perde 0,63% para 5.903, 12 pontos; e o IBEX 35 sobe 0,25% para 8.049,10 pontos. O FTSE 100 de Londres está a perder 0,41% para 7.234,5 pontos.

Segundo a Lusa, o primeiro-ministro Draghi vai permanecer no cargo para os negócios do dia-a-dia e para a administração corrente, mas a sua demissão provocou a queda da cotação dos principais bancos do país.

As ações mais atingidas estão a ser as do Poste Italiane, que cai 5,38%, do Unicredit Bank, que perde 4,26%, do Intesa Sanpaolo que recua 3,67% e do Banco BPM que perde 2,61%.

Em Portugal, o BCP está a sofrer o contágio e cai 2,31%.