IURD em Angola chega a acordo mediado pelo Estado, reconhece um único líder e muda de nome

O conflito entre as alas brasileira e angolana da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) chegou ao fim através de um acordo mediado pelo Estado angolano e que reconhece Alberto Segundo como líder da organização no país africano. Segundo um comunicado da IURD, que dá a conhecer a “decisão conciliatória promovida pelo Estado Angolano”, […]

8 Setembro 2023, 20h46